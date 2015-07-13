МВФ закликає Раду не голосувати за сім податкових законопроектів

Міжнародний валютний фонд закликає парламент України цього тижня відхилити 7 законопроектів у фіскальній сфері, які можуть збільшити державні витрати на 5,5% ВВП протягом двох років, для забезпечення макроекономічної стабільності в країні.

Відповідну заяву директора європейського департаменту МВФ Пола Томсена опубліковано на сайті Фонду.

«Йдеться, зокрема, про останній пакет із 7 законопроектів у фіскальній сфері, що пропонується винести на розгляд парламенту. Ці законопроекти унеможливлюють заходи, передбачені підтриманою МВФ програмою, у сферах пенсійної реформи, реформи енергетичного сектора та раціоналізації витрат», - йдеться в заяві.

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За словами Томсена, ухвалення даних законопроектів негативно вплине на економічну ситуацію в Україні.

«Якщо ці законопроекти буде ухвалено, вони значно послаблять поточні зусилля, спрямовані на відновлення фіскальної стійкості й макроекономічної стабільності в Україні», - підкреслюється в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Європейська бізнес асоціація назвала кроком назад скасування Верховною Радою вимоги щодо встановлення реєстраторів розрахункових операцій (РРО) підприємцями з річним обігом менше 1 млн грн, наголосивши, що таке рішення йде в розріз із домовленостями України та МВФ.

Також програма МВФ передбачає запровадження електронної системи адміністрування ПДВ, яка почала діяти з 1 липня. При цьому у Верховній Раді зареєстровано законопроект про скасування ПДВ-рахунків, розгляд якого заплановано на цей тиждень.

Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. було отримано відразу після схвалення програми в березні цього року.

За інформацією Міністерства фінансів, Україна ризикує не отримати 3,2 млрд доларів фінансування від Міжнародного валютного фонду та Світового банку в разі неухвалення парламентом п'яти законів цього тижня.