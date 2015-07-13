Закон про валютні кредити може завдати важкого удару по банках і їх клієнтах - МВФ

Закон про реструктуризацію валютних кредитів, який прийнято парламентом 2 липня і передбачає перерахунок залишку кредиту за курсом на день укладення кредитної угоди, завдасть важкого удару по банківській системі, від якого виграють лише окремі особи.

Відповідну заяву директора європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Пола Томсена опубліковано на сайті Фонду.

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«Законодавчі ініціативи на кшталт законопроекту 1558-1 про конвертацію валютних кредитів у гривню ляжуть важким тягарем на банки, а через них - на вкладників і позичальників більшості банків, хоча виграють від цього лише окремі особи», - йдеться в заяві.

За словами Томсена, розгортання економічних реформ у зворотному напрямку для точкового популістського виграшу вже завдавало шкоди Україні, а повторення аналогічних помилок у нинішньому економічному становищі країни може стати критичним.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що захистить Україну від закону про реструктуризацію валютних кредитів.

2 липня парламент ухвалив закон №1558-1, що зобов'язує банки реструктуризувати всі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості за курсом на дату укладення такого договору (тобто, в більшості випадків, за курсом 5,05 грн за долар). За закон проголосували 229 народних депутатів при необхідних 226.

Водночас у парламенті вже зареєстровано проект постанови про переголосування цього закону в зв'язку з порушенням регламенту ВР, зокрема, через неперсональне голосування.

Порошенко заявив, що закон про реструктуризацію валютних кредитів призведе до колапсу банківської системи й знищення золотовалютних резервів України.