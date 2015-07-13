Гривня на міжбанку впала до 22 за долар
Українська валюта сьогодні з самого ранку знову знижується.
У понеділок, 13 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,85/22,00.
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 24,17/24,33, до російського рубля – на рівні 0,3840/0,3870.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 установився на рівні 21,9933 грн/дол., на цей час укладено 20 угод на суму 7,82 млн дол.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,67/21,87.