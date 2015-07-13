Меркель: Греція може отримати €86 мільярдів, але списання боргів не буде
13:33, 13 липня 2015Фінанси
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Обсяг можливої допомоги Греції може становити від 82 до 86 млрд євро на 3 роки, проте грецька влада повинна виконати низку умов.
REUTERS
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель після саміту лідерів країн єврозони, повідомляє «Європейська правда».
"У цілому в угоді переваги переважують недоліки. Я думаю, Греція отримує шанс повернутися на шлях зростання", - сказав Меркель.
За її словами, Єврогрупа готова домовитися про додаткові заходи у разі необхідності, проте списання боргів Греції при цьому не розглядається.
"Шлях для Греції буде довгим і складним, але я виходжу з того, що це спрацює", - сказала Меркель.
Раніше Меркель заявила, що парламент Греції 15 липня повинен підтримати низку законів, які будуть вводити обмеження на видаткову частину бюджету.
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