Депутати в четвер розглянуть закони, необхідні для другого траншу МВФ

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман зазначає, що економічні закони, пов'язані з МВФ, будуть розглядатися парламентом 16 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав на брифінгу після засідання Погоджувальної ради.

"На прохання Кабінету міністрів направили закони, що стосуються співпраці з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком, на четвер", - сказав він.

Голова ВР додав, що ці питання повинен доповідати або прем'єр-міністр, або міністр фінансів, який сьогодні перебуває у відрядженні.

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Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Наталія Яресько закликала Верховну Раду України прийняти у вівторок, 14 липня, чотири урядових законопроекти, які дадуть можливість отримати 3,2 млрд доларів від міжнародних організацій.