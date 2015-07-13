ДФС відсторонила керівництво Закарпатської митниці

Державна фіскальна служба України відсторонила від виконання обов'язків весь керівний склад Закарпатської митниці для проведення службової перевірки фактів корупції на митниці.

Про це повідомляється на сайті Фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, для забезпечення безперервного функціонування митниці в регіоні буде сформовано групу співробітників з митниць інших регіонів.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив голові Державної фіскальної служби Роману Насирову звільнити всіх працівників Закарпатської митниці ДФС - від начальника митниці та керівництва митних постів до рядових працівників.

Яценюк також доручив Міністерству внутрішніх справ України провести розслідування фактів контрабанди та зловживань на Закарпатській митниці, і за його результатами порушити кримінальні провадження.

У Мукачевому вдень у суботу, 11 липня, сталася перестрілка, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектора", депутат Михайло Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки ПС почав заважати потокам контрабанди.