ЗМІ: Іспанія виділить на порятунок Греції близько 10 мільярдів євро

Про це пише іспанська El Mundo з посиланням на джерела в уряді, передає "ЄвроПравда". Прем'єр-міністр Маріано Рахой виходить з того, що Іспанія гарантує 12% в рамках третьої програми для Греції.

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Загальний обсяг фінансової допомоги складе 82-86 млрд євро, таким чином, частка Іспанії складе близько 10 млрд євро.

У минулі роки Іспанія вже виділила Греції 26 млрд євро фінансової допомоги.

Видання зазначає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель закликає міжнародні інститути переглянути обсяги допомоги Афінам в бік зниження - до 50 млрд євро. Саме в цю суму спочатку оцінив потреби Греції МВФ.

Як відомо, на саміті ЄС, який розпочався в неділю і завершився в понеділок вранці, були узгоджені принципи програми економії в Греції. Країни ЄС нададуть Афінам фінансову підтримку в обмін на проведення грецькою владою низки болючих реформ.