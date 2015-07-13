Банки Греції залишаться закритими цього тижня

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на The New York Times.

Як відзначає видання, для того, щоб відновити роботу, грецьким банкам потрібно більше надзвичайних кредитів від Європейського центрального банку.

Проте ЄЦБ навряд чи зможе надати більше коштів, принаймні, доки нова угода Греції з кредиторами не отримає схвалення від грецького парламенту у середу.

Читайте такожЄвросаміт дає Греції останній шанс

Як зазначає видання з посиланням на джерело, рада керівників ЄЦБ планує обговорити питання Греції під час телефонної конференції в понеділок.

Проте навіть допомога ЄЦБ не зможе вирішити всіх питань.

Адже, як наголошується, основною проблемою грецьких банків є те, що вони втратили близько чверті своїх внесків з кінця минулого року.

Банки не зможуть почати нормально працювати, поки клієнти знову не будуть впевнені в тому, що їхні гроші знаходяться в безпеці і почнуть вносити депозити.