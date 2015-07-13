У Москві визнали, що військові витрати сильно погіршують ситуацію в економіці

Напередодні дискусій про новий бюджет країни на 2016-2018 роки, проект якого має бути внесений до Держдуми до 1 жовтня 2015 року, Мінфін проаналізував ефективність бюджетних витрат, пише Рейтер.

"Незважаючи на високу міжнародну оцінку відкритості бюджетних процедур у Росії, все ще залишається актуальною проблема високої частки "закритих" витрат федерального бюджету. У зв'язку з цим потрібне проведення інвентаризації складу "закритих" витрат з точки зору обґрунтованості їх віднесення до таких, у першу чергу, серед непрофільних витрат (витрати на освіту, культуру, охорону здоров'я, соціальну підтримку) відомств "силового" блоку", - зазначив Мінфін.

Частка закритих видатків бюджету зросла з 13,7 відсотка у 2010 році до 24,7 відсотка у 2015 році.

Держава намагається боротися з рецесією в економіці, яка поглиблюється у зв'язку з санкціями за анексію Криму та падінням цін на нафту, з допомогою фінансової підтримки певних секторів, постійно балансуючи між політичними завданнями і бюджетними можливостями, що звужуються.

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Загострення конкуренції за ресурси між соціальним і силовим блоками уряду в умовах зростаючих бюджетних обмежень є найсерйознішим викликом сформованим із середини 2000-х років механізмам підтримки соціальної стабільності, особливо в умовах наближення парламентських і президентських виборів, попереджали експерти Центру розвитку НДУ ВШЕ.

"Слід визначити оптимальний обсяг витрат на оборону", - вважає Мінфін і наводить дані: частка витрат на оборону у РФ вища, ніж у середньому у країнах ОЕСР та країнах БРІКС – понад 4 відсотків ВВП порівняно зі значеннями близько 1-2 відсотків ВВП для обох груп країн.

Частка витрат на оборону, безпеку, соціальну політику та обслуговування боргу може зрости до 60 відсотків у 2014 році до 72 відсотків у 2018 році.

"Подібна зміна структури витрат іде врозріз із завданням активізації економічного зростання", - йдеться в матеріалах.