Історична угода між Грецією та ЄС: на що погодилися Афіни

Після досягнення історичної угоди між Грецією та ЄС щодо майбутнього країни в єврозоні агентство Reuters опублікувало перелік вимог, на які погодився прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас після 15-годинного саміту лідерів країн ЄС для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу.

Згідно з попередніми угодами, Греція:

- попросить допомоги МВФ з березня 2016 року (спочатку Ціпрас наполягав на виключенні МВФ з числа кредиторів Греції - крім МВФ, основними кредиторами Греції є безпосередньо ЄС і ЄЦБ);

- Греція до 15 липня повинна прийняти 15 заходів (законів), ключові з яких: зміна системи нарахування ПДВ, підвищення податків і розширення податкової бази, скорочення пенсій та інших соціальних витрат, роздержавлення Держстату Греції і так далі.

- До 22 липня Греція повинна прийняти 22 зміни на законодавчому рівні для реформи системи цивільного судочинства, а також для виконання правил боргового фінансування ЄС.

Також Греція повинна провести:

- серйозну пенсійну реформу;

- реформу продуктового ринку, включаючи зміни в торгівлі фармацевтичними препаратами, молочною та хлібобулочною продукцією;

- провести масову приватизацію, включаючи приватизацію електромереж;

- передати державних активів Греції на суму в 50 мільярдів євро з-під юрисдикції Греції під управління європейським експертам у трастовий фонд, три чверті з яких будуть використані для рекапіталізації банків та часткового погашення кредитів.

Дане рішення представив голова Єврогрупи Єрун Дійсселблум після саміту лідерів країн єврозони.

"Активи будуть передані в створений фонд, який буде базуватися в Греції. Фонд буде монетизувати активи шляхом приватизації та керувати ними", - сказав Дійсселблум.

"Як тільки 25 млрд євро, необхідних для рекапіталізації, будуть знайдені, кошти, що залишилися, використають, щоб знизити борг країни на 50% і решта 50% піде грецькому уряду для реінвестування в Греції", - додав він.

- скоротити витрати державного управління. Грецькі пропозиції з цього приводу повинні бути представлені до 20 липня.

При цьому Греція повинна представити чітку програму та послідовність виконання згаданих вище реформ і узгодити всі законопроекти з кредиторами перед винесенням їх на розгляд парламенту.

- переглянути систему колективних звільнень і страйків на національному рівні;

- зміцнити фінансовий сектор: виключити політичне втручання в банківську сферу і переглянути недіючі кредити.

Греція на даний момент, за оцінками європейських експертів, потребує фінпідтримки на суму 86 млрд євро. Перші 7 мільярдів Греція може отримати до 20 липня (за умови прийняття парламентом Греції перших законів), ще 5 мільярдів - у середині серпня.

Як пише DT.UA раніше Reuters зазначало, що Ціпрас зі свого боку пішов на ряд принципових для нього раніше поступок. Зокрема, він погодився на фактично негайне (закони повинні бути ухвалені парламентом Греції до середи) прийняття рішень щодо підвищення пенсійного віку, тарифів, скорочення соцвидатків і так далі.

Більш того, Ціпрас погодився на раніше неприйнятну умову щодо передачі державних активів Греції на суму в 50 мільярдів євро в трастовий фонд під управлінням ЄС. Єдине, що він виторгував у цьому питанні - це розташування фонду в Греції, а не в Люксембурзі, на чому наполягали кредитори.

За словами одного з дипломатів, це рішення фактично перетворює Грецію на "протекторат Німеччини", відзначає агентство.

Сам Ціпрас щодо завершення переговорів з ЄС заявив, що Греція добилася реструктуризації боргу і фіндопомоги в 35 млрд в обмін на важкі реформи.

При цьому, за інформацією Reuters, домовленостей про реструктуризацію боргу дійсно досягнуто, проте списання боргу вони не передбачають.

При цьому раніше Ціпрас вимагав списання не менше 30% боргу Греції, посилаючись на звіт МВФ. Також Ціпрас заявив, що країні "потрібні радикальні реформи для того, щоб позбутися олігархії".

У неділю, 12 липня Єврогрупа назвала умови для надання Греції фінансової допомоги в розмірі 86 млрд євро. Дана програма жорстких економічних заходів має бути затверджена в парламенті Греції до 15 липня.

Парламент Греції 11 липня проголосував за пропозиції, які були подані урядом міжнародним кредиторам.

Відповідно до законопроекту, Афіни просять 53,5 млрд євро в рамках нового пакета фінансової допомоги.

Греція не виплатила МВФ частину боргу до 1 липня, чим фактично оголосила дефолт. На референдумі 5 липня грецький народ висловився проти прийняття угоди кредиторів - 61,31% сказали "ні". При цьому грецький прем'єр Алексіс Ціпрас і його команда агітувала греків сказати "ні" кредиторам, щоб нібито покращити переговорну позицію Греції перед МВФ, ЄЦБ та Євросоюзом.

У той же час, як повідомляють західні ЗМІ, референдум практично ні на що не вплинув - в кінцевому підсумку Греція була змушена прийняти основні вимоги кредиторів, від яких вперто відмовлялася місяці переговорів.

Мінфін Німеччини до останнього відмовлявся приймати навіть нові пропозиції Греції, в яких Ціпрас йшов на великі поступки, і розглядав варіант виходу Греції з єврозони на п'ять років.