Експерт назвав причини ослаблення гривні

Ослаблення курсу гривні по відношенню до долара минулого тижня на 1 грн - до 22 грн/дол., обумовлено слабкою динамікою переговорів з кредиторами про реструктуризацію боргу і загальним посиленням долара через зниження цін на нафту, заявив екс-заступник голови Національного банку України Олександр Савченко на прес-конференції в Києві.

«Банальна причина (ослаблення курсу гривні - УНІАН) - це волатильність цін на нафту і, відповідно, зростання і стабілізація курсу долара відносно не тільки гривні, але й інших валют світу», - сказав він.

За словами Савченка, додатковим фактором зниження курсу національної валюти стала ситуація з переговорами про реструктуризацію зовнішніх боргів України, посилена невизначеністю обслуговування боргу Грецією.

«Друга причина - це ситуація із зовнішніми боргами як України, так і Греції. Тут є дуже сильна кореляція цих подій. Давайте згадаємо, десь 2-3 тижні тому була несподівана заява міністра фінансів, що Україна, виявляється, може оголосити дефолт», - підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку у середині торгів встановилися на рівні 21,85/22,00 грн/дол., знизившись на 1 грн порівняно з початком минулого тижня.

За словами виконавчого директора Фонду Блейзера Олега Устенка, найбільш ймовірним наслідком переговорів з кредиторами про проведення часткової реструктуризації українських боргів є технічний дефолт України, за якого можлива девальвація гривні до 20%.