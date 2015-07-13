Грецькі банки скоро відкриються

Про це повідомляє Новое время з посиланням на Reuters.

Коли відновить роботу Афінська фондова біржа, поки невідомо.

Грецькі банки припинили роботу 29 червня і протягом часу, що минув з цього моменту до підписання угоди з кредиторами, їх відкриття кілька разів переносилося. Для населення діяло обмеження на зняття грошей до 60 євро на добу.

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Сьогодні, після 17-годинних переговорів, було досягнуто угоду про надання Греції третього пакету фінансової допомоги в обмін на жорсткі реформи.

До 15 липня грецький парламент повинен затвердити програму жорстких економічних заходів.