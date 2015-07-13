Гривня продовжує знижуватися - на міжбанку 22,10 за долар

У понеділок, 13 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,95/22,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 24,2390/24,020 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3860/0,3890 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,9638 грн/дол., на цю годину укладено 499 угод на суму 319,46 млн дол.