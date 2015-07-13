Яценюк у Вашингтоні закликав кредиторів прийняти пропозицію України

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на інвестиційній конференції Україна-США у Вашингтоні закликав кредиторів прийняти пропозицію України щодо реструктуризації зовнішнього боргу в обсязі 15,3 млрд дол., надавши таким чином реальну допомогу населенню країни.

«Я прошу кредиторів об'єднатися і бути конструктивними. Це реальна допомога населенню України. Я прошу прийняти пропозицію України про реструктуризацію боргу, це критично важливо», - сказав він.

Також прем'єр висловив упевненість у тому, що угода з кредиторами в кінцевому підсумку буде досягнута.

«Ми віримо в те, що нам вдасться досягти успіху в операції з реструктуризації боргу. Це дуже важливо», - зазначив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Наталія Яресько 15 липня проведе у Вашингтоні першу з квітня офіційну особисту зустріч з Комітетом кредиторів, щоб обговорити проведену Україною реструктуризацію частини державного боргу.

В рамках програми з МВФ Україна веде переговори з кредиторами про реструктуризацію частини боргу, за результатами яких розраховує за рахунок продовження термінів сплати, зниження купона і часткового списання номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а у найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Наприкінці червня Яресько заявила, що у разі відсутності прогресу в переговорах з кредиторами, Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини державного боргу наприкінці липня, оскільки це право закріплено законом, чинним з 17 червня, і надає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року.

За її словами, можливий мораторій не вплине істотно на внутрішній ринок України, водночас деякі експерти прогнозують у зв'язку з цим девальвацію гривні на 20%.