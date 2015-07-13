ДФС змінила 60% керівництва українських митниць

Державна фіскальна служба України змінила 60% складу керівництва української митниці.

Про це заявив глава ДФС Роман Насіров на інвестиційній конференції Україна-США у Вашингтоні.

"На 60% было замінено керівництво митниці, ми цей процес закінчимо за наступні два-три місяці", - сказав він.

За його словами, фіскальна служба запускає нову електронну систему кадрів, яка дозволить протягом наступних кількох років значно оновити склад митниці.

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"Ми намагаємося впровадити новий підхід до найму на роботу, а також до тих людей, які вже працюють", - сказав він.