Нацбанк: інфляція сповільнилася, бо українці збідніли і стали менше купувати

Національний банк України пояснює уповільнення інфляції у червні до 0,4% з 2,2% у травні зниженням купівельної спроможності населення, повідомляється на сайті регулятора.

Нацбанк зазначає, що реальна заробітна плата знизилась на 27,6% у річному вимірі.

Крім того, серед факторів, що впливають на уповільнення інфляції, регулятор назвав сезонне збільшення пропозиції овочів і фруктів, а також подальше зниження ефектів девальвації гривні, яка відбулася на початку року.

Регулятор зазначає, що ціни на фрукти і овочі у червні знизилися на 2,3% і 2,6%, відповідно, а оскільки ці товари займають вагоме місце в групах «сирі продукти» та «продукти харчування», це зумовило зниження динаміки цих групових індексів у червні на 0,7% і 0,2%, відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у червні 2015 року, порівняно з травнем, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, сповільнилася до 0,4% з 2,2%, зафіксованих місяцем раніше.