У Гонтаревої продовжують опускати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2196.3753 (13 липня – 2191.6483)

100 EUR – 2426.7751 (13 липня – 2451.3586)

10 RUR – 3.8800 (13 липня – 3.8675)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,95/22,10 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,2390/24,020 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3860/0,3890 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,9638 грн/дол., на цю годину укладено 499 угод на суму 319,46 млн дол.