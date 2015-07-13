Яресько хоче забрати в Кіпру статус "податкового раю для українського бізнесу"
19:57, 13 липня 2015Фінанси
1351
Україна і Кіпр готуються змінити умови двосторонніх податкових угод, завдяки яким український бізнес ухиляється від сплати значної кількості податків.
Яресько: Ми застосовуємо заходи проти відтоку капіталу в "податкові раї" / Фото УНІАН
Про це під час засідання українсько-американського бізнес-форуму у Вашингтоні заявила міністр фінансів Наталія Яресько, повідомляє «Українська правда».
"Ми застосовуємо заходи проти відтоку капіталу в "податкові раї". Тільки минулого тижня наша делегація повернулася з Кіпру, де ми повторно обговорили умови існуючої податкової угоди, щоб повернути її до критеріїв ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку – ред.)", – заявила вона.
Читайте такожЯресько: Кабмін прийняв рішення скоротити на 50% ренту за користування надрами
За словами Яресько, уряд більше не може дозволити тій чи іншій країні "служити податковим раєм для українського бізнесу".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter