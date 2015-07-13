Яресько хоче забрати в Кіпру статус "податкового раю для українського бізнесу"

Про це під час засідання українсько-американського бізнес-форуму у Вашингтоні заявила міністр фінансів Наталія Яресько, повідомляє «Українська правда».

"Ми застосовуємо заходи проти відтоку капіталу в "податкові раї". Тільки минулого тижня наша делегація повернулася з Кіпру, де ми повторно обговорили умови існуючої податкової угоди, щоб повернути її до критеріїв ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку – ред.)", – заявила вона.

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За словами Яресько, уряд більше не може дозволити тій чи іншій країні "служити податковим раєм для українського бізнесу".