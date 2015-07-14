Греція пропустила черговий платіж МВФ за кредитом у розмірі 456 мільйонів євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що зараз, після того, як Греція пропустила платіж за кредитом минулого місяця, загальна заборгованість Афін перед фондом становить 2 млрд євро.

За словами Райс, рада директорів МВФ проінформована про те, що Греція не здійснила платіж 13 липня.

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"Запит від грецького уряду на продовження строку погашення боргу від 30 червня, як очікується, буде обговорюватися радою директорів в найближчі тижні", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв до 1 липня Греція не перевела Міжнародному валютному фонду черговий платіж у розмірі 1,5 млрд євро, що практично означає визнання дефолту за борговими зобов'язаннями.