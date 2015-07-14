США підключилися до розслідування відмивання російських грошей у Deutsche Bank

Регулятор банківської системи Нью-Йорка вимагає у найбільшого німецького банку Deutsche Bank AG надати документи, пов'язані із звинуваченнями в порушеннях під час роботи московського відділення банку, передає Прайм з посиланням на агентство Блумберг.

"Регулятор запросив у Deutsche Bank AG емейли, записки, списки клієнтів та інші документи у зв'язку зі спробами визначити обсяг поширення сумнівних угод за межами московського офісу", - передає агентство.

Запит означає те, що "розслідування щодо діяльності Deutsche Bank в Росії стає глибшим". Влада намагається з'ясувати, чи "не проводили працівники московського офісу угоди, які могли допомогти російським клієнтам обійти економічні санкції".

Раніше агентство повідомило, що обсяг сумнівних трансакцій через московський офіс Deutsche Bank міг становити близько 6 мільярдів доларів з 2011 по 2015 роки.

У кінці травня офіційний представник банку Анке Файль повідомила, що Deutsche Bank має інформацію про можливе відмивання грошей через його московський офіс і проводить внутрішнє розслідування за цим фактом. Московський офіс Deutsche Bank тоді відсторонив від роботи кількох співробітників через розслідування позабіржових угод, що мають ознаки відмивання грошей.

Інтернет-видання Manager Magazin в травні з посиланням на джерела в банку повідомляло, що співробітники московського відділення займалися для російських клієнтів відмиванням значних обсягів грошових коштів сумнівного походження, мова йшла про суму, еквівалентну щонайменше сотні мільйонів євро.