Яценюк і американський бізнес: з ким зустрічався і що обговорював

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі з керівництвом компанії Westinghouse були обговорені питання реалізації контракту на постачання свіжого ядерного палива. Також обговорювався новий напрямок співробітництва - підвищення потужності діючих атомних енергоблоків, участь в програмах модернізації та підвищення безпеки українських АЕС. Підіймалося питання можливості використання компанією Westinghouse потужностей українського ринку машино- та приладобудування.

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Під час зустрічі з американською нафтогазовою компанією Frontera сторони обговорили питання співпраці в сфері розвідки та розробки нафти та газу України, а також реалізації проекту імпорту LNG з потужностей американської компанії у Грузії. Підтверджені запаси природного газу компанії в Грузії становлять майже 300 млрд. куб. м.

Під час зустрічі з провідною міжнародною компанією TrailStone сторони обговорили перспективи торгівлі газом в Україні, інвестування у видобуток нафти та газу, а також управління активами в енергетичному секторі України. Представники TrailStone привітали дії української влади з лібералізації внутрішнього ринку газу та заявили щодо планів компанії вийти на газовий ринок України цієї осені.

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Із керівництвом компанії Cargill глава уряду обговорив стан співпраці та інвестиційні проекти, які можуть бути в найближчій перспективі реалізовані між Україною та США в агропромисловій сфері, підкреслюється в повідомленні.