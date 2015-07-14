Російський рубль і фондові індекси різко впали після домовленості "шістки" з Іраном

Ранкові торги валютою на Московській біржі відкрилися у вівторок на тлі повідомлень ЗМІ про те, що «шістка» міжнародних переговірників домовилася з Іраном про умови угоди щодо ядерної проблеми.

У результаті курс рубля до долара і євро швидко пішов униз, повідомляє РБК.

Через кілька хвилин після відкриття торгів курс долара вперше на цьому тижні перевалив за позначку 57 руб., піднявшись на максимумі до 57,113 руб., що на 59,3 коп. вище за рівень закриття торгів у понеділок.

Курс євро в ході ранкових торгів досяг позначки 62,69 руб., що на 48,5 коп. вище за рівень закриття торгів понеділка.

Зниження курсу рубля відбувається на тлі нового падіння цін на нафту, які на тлі очікування скасування антиіранських санкцій знову опустилися нижче $57 за барель. У ході сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з постачанням у вересні знижувалася до $56,96 за барель, що на 2% нижче рівня закриття попередніх торгів.

«Нафта Brent продовжує курсувати в інтервалі $55-59 за барель. Пробиття рівня в $60 за барель вгору вимагає потужних драйверів, а на тлі підготовки фінальної угоди з Іраном, яка обіцяє зняття з країни санкцій на постачання енергоносіїв, таким драйверам з'явитися просто нізвідки. Відповідно, ситуація буде перешкоджати подальшому зміцненню російського рубля до долара», — відзначає аналітик АКБ «Російський Капітал» Анастасія Соснова.

До 10:35 мск вартість долара на Московській біржі становила 56,99 руб., євро — 62,62 руб.

Офіційний курс долара з 14 липня 2015 року встановлений ЦБ на рівні 56,6079 руб., офіційний курс євро — 62,9819 руб.

Російські фондові індекси за кілька перших хвилин сесії значно впали. Індекс РТС до 10:05 мск знизився на 1,09% до 905 пунктів, а ММВБ – на 0,25% до 1638 пунктів.

На початку липня опитування Bloomberg показало, що Росія втратить найбільше за всіх інших учасників нафтового ринку, якщо на нього повернеться Іран. Зокрема, ісламська республіка стане основним конкурентом Росії в Європі.