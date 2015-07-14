Греція заплатила 85,2 мільйона євро за японськими бондами
12:16, 14 липня 2015Фінанси
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Греція у вівторок погасила борг так званих "самурайських облігацій", номінованих в ієнах, але виданих емітенту за межами Японії.
REUTERS
Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на NHK.
Чиновники великого японського банку Mizuho заявили, що Греція викупила 11,7 мільярдів ієн або близько 85,2 мільйона євро боргу з терміном погашення у вівторок.
Так звані "самурайські облігації" були випущені 1995 року Грецією в розмірі 20 мільярдів ієн (145,6 мільйона євро за нинішнім курсом).
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Відмова або затримка у виплаті "самурайських облігацій", незважаючи на їхню невелику кількість, давала б формальний привід для Токіо оголосити дефолт Греції за своїми боргами.
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