Греція заплатила 85,2 мільйона євро за японськими бондами

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на NHK.

Чиновники великого японського банку Mizuho заявили, що Греція викупила 11,7 мільярдів ієн або близько 85,2 мільйона євро боргу з терміном погашення у вівторок.

Так звані "самурайські облігації" були випущені 1995 року Грецією в розмірі 20 мільярдів ієн (145,6 мільйона євро за нинішнім курсом).

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Відмова або затримка у виплаті "самурайських облігацій", незважаючи на їхню невелику кількість, давала б формальний привід для Токіо оголосити дефолт Греції за своїми боргами.