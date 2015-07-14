Гривня на міжбанку торгується нижче 22 за долар

У вівторок, 14 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,95/22,05 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 24,17/24,39 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3830/0,3870 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 21,9998 грн/дол., на цей час укладено 43 угоди на суму 14,12 млн дол.