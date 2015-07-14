Фонд гарантування запропонував ліквідувати банк "Київська Русь"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Національного банку України з пропозицією про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку «Київська Русь», повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, термін дії тимчасової адміністрації у банку закінчився, і найменш витратним способом його виведення з ринку є ліквідація з відшкодуванням за вкладами фізосіб через Фонд гарантування.

Також повідомляється, що з 13 липня тимчасово припинено виплати вкладникам банку для завершення формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування в період ліквідації. Виплати відновляться не пізніше семи днів з дня прийняття Нацбанком рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк «Київська Русь» неплатоспроможним 19 березня, у зв'язку з чим Фонд гарантування ввів у цей банк тимчасову адміністрацію.

Банк «Київська Русь» (м.Київ) працює на ринку України з 1996 року і входить до групи великих банків. Основним акціонером банку, за даними НБУ, є Віктор Братко.