Держборг Італії досяг історичного максимуму – 2,2 трильйона євро

Розмір державного боргу Італії в травні поточного року побив черговий рекорд і досяг історичного максимуму — 2,218 трильйона євро, повідомив у вівторок центральний банк країни, передають РИА Новости.

Попередній негативний рекорд був встановлений рівно рік тому, в травні 2014 року, коли державна заборгованість становила 2,166 трильйона євро.

З початку 2015 року держборг Італії збільшився на 83,3 мільярда євро (на 3,9%). Тільки протягом травня боргове навантаження зросло відразу на 23,4 мільярда євро.

Зі статистичних документів центробанку випливає, що зростання держборгу було пов'язане зі збільшенням грошової готівки, падінням курсу євро і змінами на ринку держоблігацій.

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Згідно з даними Статистичного управління ЄС (Eurostat), опублікованими в квітні, держборг Італії становив 132,1% від ВВП країни. За цим показником Італія поступається в Євросоюзі тільки Греції (177,1%). Держборг Італії перевищив 130% від ВВП ще в першому кварталі 2013 року.