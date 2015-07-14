Держстат зафіксував дефляцію в Києві та чотирьох областях

У червні порівняно з травнем у п'яти областях України була зафіксована дефляція, повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики.

Зокрема, у Тернопільській області Держстат зафіксував дефляцію на рівні 0,6%, в Миколаївській області – 0,2%, Житомирській та Чернігівській – 0,1%, а також у місті Київ на рівні 0,3%.

Найбільший рівень інфляції за підсумками червня порівняно з травнем Держстат зафіксував у Донецькій області на рівні 1,4%, Полтавській області - 0,8%.

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У червні проти травня 2015 продукти харчування найбільше подешевшали в Києві – на 1,4%, одяг і взуття - у Волинській області (на 3,3%), техніка – у Тернопільській області на 1,5%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у червні 2015 року, порівняно з травнем, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, сповільнилася до 0,4% з 2,2%, зафіксованих місяцем раніше.