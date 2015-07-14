Гривня на міжбанку не змогла піднятися вище 22 за долар

У вівторок, 14 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,03/22,12.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 24,31/24,41, до російського рубля – на рівні 0,3890/0,3910.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,9953 грн/дол., на цей час укладено 535 угод на суму 337,05 млн дол.