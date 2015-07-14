Нацбанк знову знизив курс гривні впритул до 22 за долар
19:44, 14 липня 2015Фінанси
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Національний банк повернувся до зниження офіційного курсу гривні.
REUTERS
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США – 2199.5345 (14 липня – 2196.3753);
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100 євро – 2426.3065 (14 липня – 2426.7751);
10 російських рублів – 3.8604 (14 липня – 3.8800).
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,03/22,12.
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