Нацбанк знову знизив курс гривні впритул до 22 за долар

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США – 2199.5345 (14 липня – 2196.3753);

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100 євро – 2426.3065 (14 липня – 2426.7751);

10 російських рублів – 3.8604 (14 липня – 3.8800).

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,03/22,12.