ГПУ підготувала законопроект про повернення вкраденого колишньою владою

Як повідомили УНІАН в прес-службі ГПУ, в ході роботи робочої групи, яка працює над поверненням в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України, Генпрокуратурою підготовлено законопроект про зміни до Кримінального процесуального кодексу України, які передбачають удосконалення інституту арешту та процедури спеціального досудового розслідування.

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Керівник міжвідомчої робочої групи - заступник генпрокурора Віталій Касько звернувся до Адміністрації президента з проханням підтримати запропонований відомством законопроект і розглянути питання його внесення на розгляд Верховної Ради.

У ГПУ підкреслили, що запровадження положень законопроекту дозволить більш ефективно забезпечити виконання кримінальних покарань майнового характеру, відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, а також здійснення заходів кримінально-правового характеру, у тому числі щодо юридичних осіб.

"Зокрема запропоновані зміни покликані удосконалити процедуру ініціювання перед судом арешту майна, яке намагається приховати правопорушник шляхом передачі його у володіння іншим особам. У разі схвалення парламентом запропонованих змін з'явиться реальна можливість подавати до суду докази належності майна підозрюваному у корупції чиновнику, яке оформлено на його родичів або знайомих, та накладати на нього арешт за рішенням суду з метою подальшої конфіскації. Загалом законопроект покликаний вирішити низку проблем, які на сьогодні існують у сфері повернення з-за кордону активів, одержаних колишніми високопосадовцями за рахунок розкрадання державного майна", - додали у Генпрокуратурі.