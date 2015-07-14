Україна та Канада завершили переговори щодо створення ЗВТ

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається у повідомленні, від імені уряду України документ підписала Торговий представник України Наталія Микольська, від імені уряду Канади - представник Міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку Канади – директор департаменту доступу до ринків Марвін Хільдебранд.

Яценюк наголосив, що підписання цього документа – це “відкриття нової сторінки у двосторонніх відносинах України та Канади”.

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“Це має поглибити українсько-канадську співпрацю, збільшити наші двосторонні інвестиції. Це ще один крок до того, щоб зробити наші країни процвітаючими”, - наголосив він.

“У нас широкий порядок денний, потрібно робити наступні кроки”, - додав Яценюк, і від імені уряду України він висловив вдячність Уряду Канади за всі зусилля на підтримку нашої держави.

Положення проекту Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою забезпечують, зокрема, поглиблення торговельного та економічного співробітництва, в тому числі в частині торгівлі промисловими і сільськогосподарськими товарами, захисту інтелектуальної власності, регулювання державних закупівель.

Одразу після набуття чинності угоди Канада відкриє українським експортерам вільний доступ до 98% свого ринку товарів. Натомість Україна, перш ніж лібералізувати ринок, повністю скасувавши імпортні мита, матиме у розпорядженні перехідний період.

У довгостроковій перспективі для бізнесу угода стане можливістю диверсифікації торговельних потоків, стане поштовхом до модернізації українських підприємств для виробництва товарів із високою доданою вартістю для експорту до Канади, наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк перебуває з робочим візитом у Канаді.