МВФ: Греції може знадобитися більше, ніж 85 мільярдів євро

Про це йдеться в оновленому дослідженні МВФ, передає Українська Правда з посиланням на AFP.

Наголошується, що з огляду на "значні" ризики для економіки країни, Греції може знадобитися більше, ніж 85 млрд євро, попередньо погоджених в рамках третього траншу допомоги.

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Згідно з новими прогнозами, борг Греції досягне майже 200% ВВП країни в наступному році, порівняно з 177% попередньої оцінки.

Як повідомляв УНІАН раніше, після досягнення історичної угоди між Грецією та ЄС щодо майбутнього країни в єврозоні агентство Reuters опублікувало перелік вимог, на які погодився прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас після 15-годинного саміту лідерів країн ЄС для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу.