Зростання ВВП Китаю в другому кварталі склало прогнозовані урядом 7%

Зростання ВВП Китаю в другому кварталі поточного року склало 7%, говориться в звіті Статбюро КНР.

«У першій половині 2015 року, зіткнувшись зі складними внутрішніми та зовнішніми економічними факторами, ЦК Партії дотримувався лінії «руху вперед до збереження стабільності» і застосував наукові та точні методи для макро-регулювання, що підштовхнуло систему до реформ та інституційних інновацій», — наголошується в звіті.

Читайте такожКитайський "фондовий міхур" і Україна Офіційний представник Статбюро КНР Шен Лайюнь, представляючи доповідь на прес-конференції, підкреслив, що досягти цього показника у другому кварталі було нелегко, передає ПРАЙМ. Він також додав, що всі показники "коректні і немає питання про те, що вони завищені".

За підсумками минулого року ВВП Китаю виріс на 7,4%, що стало найгіршим показником за останні майже 25 років. Крім того, вперше з 1998 року влада Китаю не змогла досягти поставленої мети, яка була на рівні 7,5%.

У березні цього року прем'єр Держради КНР Лі Кецян оголосив, що уряд розраховує у 2015 році зростання ВВП у районі 7%. Раніше МВФ прогнозував, що зростання економіки Китаю в 2015 році сповільниться до 6,8%, до 6,3% - у 2016 році.

Уповільнення зростання ВВП другої за обсягом економіки світу викликає занепокоєння у експертів. Але китайська влада не поділяє песимізму щодо своєї економіки. Уповільнення економічного зростання Китай називає "новою нормою", яка передбачає якісний розвиток, а не швидкі темпи зростання.

Нагадаємо, 8 липня індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite впав на 6,4%, а індекс CSI300, що включає найбільші компанії Шанхая і Шеньчжені, впав на 6,7%. Цінні папери, що мають обіг на китайському фондовому ринку, зазнали фантастичних втрат - понад $3 трлн своєї вартості – максимальне знецінювання з 1992 року. Почалася паніка, понад 500 компаній на наступний день з урахуванням ризику збанкрутувати призупинили торги цінними паперами. Офіційний Пекін став робити безпрецедентні кроки для порятунку ситуації, і вона вже 12 липня стабілізувалася. Але експерти попереджають - китайський ринок перегрітий.