Мінфін не зміг розмістити ОВДП на аукціоні 14 липня: інвестори не подали заявки

Міністерство фінансів України не змогло залучити кошти в державний бюджет на першому в цьому місяці плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 14 липня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, інвесторам були запропоновані гривневі облігації з терміном обігу 2 роки. Інвестори не подали жодної заявки на їх придбання.

Читайте такожМінфін позичив понад 11 мільярдів для "Нафтогазу" та Фонду гарантуванняЯк повідомляв УНІАН, Мінфін планує в липні провести ще один аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, в тому числі розраховує провести розміщення валютних облігацій терміном обігу 12 місяців.

Станом на 14 липня, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 491,242 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 359,358 млрд грн, або 73,15% загального обсягу. У власності банків знаходяться ОВДП на суму 83,850 млрд грн, нерезидентів – 23,794 млрд грн.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає граничний обсяг дефіциту на рівні 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП, очікуваний річний показник держборгу – 1,176 трлн грн, або 68% ВВП.