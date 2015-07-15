Нацбанк відкликав валютні ліцензії у чотирьох компаній

Національний банк України відкликав у чотирьох компаній генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема, регулятор 13 липня відкликав ліцензію компаній «КапіталТраст Сек'юрітіз», «Сортіс», «Фоїл Сек'юрітіз Юроп», «Український фондовий центр».

Як повідомляв УНІАН, на початку 2015 року Національний банк ініціював внесення змін до валютне законодавство з метою заборонити валютообмінні операції небанківськими установами.

За інформацією регулятора, таке рішення зумовлене значною кількістю порушень валютного законодавства саме в небанківських установах, у зв'язку з чим НБУ пропонує закріпити право на готівкові валютообмінні операції тільки за банківськими установами, на які припадає 99% всього готівкового обігу по торгівлі іноземною валютою.