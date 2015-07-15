Сьогодні вирішальні переговори щодо реструктуризації боргу – Яресько особисто зустрінеться з кредиторами

Україна в середу проведе вирішальні переговори з кредиторами про реструктуризацію зовнішнього боргу на суму 15,3 млрд дол. напередодні планової виплати 120 млн дол. за купоном 24 липня, повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, представники України в переговорному процесі впевнені, що пропуск виплати за купоном хоч і буде вважатися технічним дефолтом, але істотно не вплине на економічну динаміку країни.

У той же час, українська сторона допускає проведення планової виплати у разі зближення позицій в ході переговорів.

При цьому представники комітету кредиторів, які є власниками 9 млрд дол. українського боргу, допускають нанесення серйозного збитку економіці країни в разі невиплати по купону.

Як повідомляв УНІАН, голова Міністерства фінансів України Наталія Яресько 15 липня проведе у Вашингтоні особисту зустріч з комітетом кредиторів, щоб обговорити проведення Україною реструктуризації частини державного боргу.

У рамках програми з МВФ Україна веде переговори з кредиторами про реструктуризацію частини боргу, в результаті яких розраховує за рахунок продовження термінів сплати, зниження купона і часткового списання номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Наприкінці червня міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що за відсутності прогресу в переговорах з кредиторами Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини державного боргу в кінці липня, оскільки це право закріплено законом, чинним з 17 червня, який надає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року.

За її словами, можливий мораторій істотно не вплине на внутрішній ринок України, в той час як деякі експерти прогнозують у зв'язку з цим девальвацію гривні на 20%.