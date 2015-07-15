Ще один російський банк пішов з окупованого Криму

Клієнтам пропонують закрити вклади або перевести рахунки в Росію, повідомляють «Новости Крыма».

Про закриття філії в Керчі банк повідомив клієнтів смс-повідомленнями.

«КБ ТОВ «Кубань Кредит» повідомляє про закриття 31 червня 2015 року філії «Сімферопольський» в Керчі, за адресою вул. Радянська, б. 20», – йдеться в повідомленні.

Клієнтам пропонують до кінця місяця або закрити вклади, або перевести рахунки у відділення в Росії, найближче з яких знаходиться в місті Темрюк.

Інформації про закриття відділення в Керчі і причини прийнятого рішення на офіційному сайті банку поки немає.

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Банк «Кубань Кредит» є регіональним банком Росії, що здійснюють свою діяльність у Краснодарському краї. Банк був зареєстрований в 1993 році.

Нагадаємо, за минулий рік в Криму припинили роботу відразу кілька російських банків.