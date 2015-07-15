Рада дозволила позичити в Німеччини 500 мільйонів євро на відновлення Донбасу

Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Меморандуму про спільні наміри уряду України та уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн євро» (№ 0048).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувалт 266 із 335 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що під час зустрічі федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом України Петром Порошенком 23 серпня 2014 року в Києві було досягнуто домовленості про надання рамкових гарантій Федерального уряду Німеччини в обсязі 500 млн євро для отримання Україною відповідного фінансового кредиту від Кредитної установи для відбудови (KfW) для фінансування проектів, насамперед, пов’язаних з відбудовою сходу України.

Зокрема ці інвестиції мають охоплювати такі сфери як транспорт, енергетика, теплопостачання, енергоефективність, водопостачання, водовідведення, соціальна інфраструктура, відновлення та будівництво житла.

Відповідно до цих домовленостей 7 січня у Берліні було підписано спільну заяву урядів ФРН та України.

Для реалізації заяви було досягнуто домовленості про укладання меморандуму про спільні наміри урядів України та ФРН, у якому визначено конкретні зобов’язання сторін, включаючи гарантування урядом України повернення кредитів, звільнення від оподаткування KfW, відмову від імунітету тощо.

У зв’язку з цим Мінекономрозвитку розробило проект меморандуму про спільні наміри урядів України та Німеччини стосовно незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн євро.

Додатком до меморандуму передбачено наступні фінансові умови надання KfW індивідуального кредиту: процентна ставка буде становити до 4,5% на рік в разі, якщо індивідуальна кредитна угода буде підписана до 31 грудня 2016 року; після цього процентна ставка визначатиметься відповідно до критеріїв ODA (Official development assistance) згідно з термінологією ОЕСР.

Термін індивідуального кредиту - до 15 років, включаючи пільговий період у п’ять років.