У Білорусі почастішали випадки виявлення фальшивих грошей

За перше півріччя 2015 року на території Білорусі зареєстровано на 22,3% більше фактів фальшивомонетництва, ніж за аналогічний період минулого року (471 кримінальна справа проти 385), передає БЕЛТА.

Читайте такожБілорусь на тлі стиснення ринку Росії має намір змінити географію експортуЗа даними МВС, у більшості випадків предметом правопорушень стали долари США (252 факти), практично третина припадає на російські рублі (137), трохи більше 11% - на євро (53), близько 5% (25) - на білоруські рублі. Також виявлено три факти збуту підроблених китайських юанів, один - української гривні.

У лідерах серед підробок значаться банкноти номіналом $100, 5 тис. російських рублів, 100 і 50 євро, Br200 тис. і Br50 тис. Найбільшу кількість так званих "грошей" ввезено в країну з Росії (64,8%), Литви (9,4%), Польщі (6,7%), України (5,4%), інших країн Європи (8,1%).