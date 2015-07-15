Гривня на міжбанку знизилася до 22,25 за долар

У середу, 15 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на серединк торгів встановилися на рівні 22,10/22,25 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,3650/24,5260 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3890/0,3930 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:00 встановився на рівні 22,1518 грн/дол., на цю годину укладено 39 угод на суму 16,98 млн дол.