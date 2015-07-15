ВР ратифікувала конвенцію з Ірландією про уникнення подвійного оподаткування
Верховна Рада України ухвалила урядовий закон про ратифікацію Конвенції між урядом України та урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна і Протоколу до неї (№0049).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 240 народних депутатів із 331, зареєстрованого у сесійній залі.
Законом ратифікується Конвенція між урядом України та урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна і Протокол до неї, вчинені 19 квітня 2013 року в м. Києві, які набирають чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про завершення Договірними Державами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ними чинності.
У пояснювальній записці до законопроекту, зокрема, зазначається, що внаслідок укладення зазначеної Конвенції підприємці обох країн отримають гарантії того, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також з джерел в цій іншій країні у вигляді дивідендів, процентів та роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню.
"Конвенція також гарантує, що підприємці однієї держави будуть оподатковуватись в іншій державі на тих самих умовах, що й підприємці цієї іншої держави", - зазначається в пояснювальній записці.
Дія цієї Конвенції поширюється на податки на доходи та доходи від відчуження майна, що стягуються від імені Договірної Держави або її адміністративно-територіальних одиниць, або місцевих органів влади, незалежно від способу їх стягнення.
Податками на дохід і на капітал вважаються всі податки, що справляються із загальної суми доходу або з елементів доходу чи капіталу, включаючи податки на доходи від відчуження рухомого чи нерухомого майна.
Податками, на які поширюється дія цієї Конвенції є: в Україні: податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; в Ірландії: податок на прибуток; універсальний соціальний податок на доходи; корпоративний податок; податок на доходи від відчуження майна.
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Дія цієї Конвенції поширюється також на будь-які ідентичні або подібні за змістом податки, які стягуються після дати підписання цієї Конвенції, в доповнення до або замість існуючих податків. Компетентні органи Договірних Держав повідомляють один одного про будь-які істотні зміни, що відбулися в їх податкових законодавствах.