ВР ратифікувала конвенцію з Ірландією про уникнення подвійного оподаткування

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 240 народних депутатів із 331, зареєстрованого у сесійній залі.

Законом ратифікується Конвенція між урядом України та урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна і Протокол до неї, вчинені 19 квітня 2013 року в м. Києві, які набирають чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про завершення Договірними Державами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ними чинності.

У пояснювальній записці до законопроекту, зокрема, зазначається, що внаслідок укладення зазначеної Конвенції підприємці обох країн отримають гарантії того, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також з джерел в цій іншій країні у вигляді дивідендів, процентів та роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню.

"Конвенція також гарантує, що підприємці однієї держави будуть оподатковуватись в іншій державі на тих самих умовах, що й підприємці цієї іншої держави", - зазначається в пояснювальній записці.

Дія цієї Конвенції поширюється на податки на доходи та доходи від відчуження майна, що стягуються від імені Договірної Держави або її адміністративно-територіальних одиниць, або місцевих органів влади, незалежно від способу їх стягнення.

Податками на дохід і на капітал вважаються всі податки, що справляються із загальної суми доходу або з елементів доходу чи капіталу, включаючи податки на доходи від відчуження рухомого чи нерухомого майна.

Податками, на які поширюється дія цієї Конвенції є: в Україні: податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; в Ірландії: податок на прибуток; універсальний соціальний податок на доходи; корпоративний податок; податок на доходи від відчуження майна.

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Дія цієї Конвенції поширюється також на будь-які ідентичні або подібні за змістом податки, які стягуються після дати підписання цієї Конвенції, в доповнення до або замість існуючих податків. Компетентні органи Договірних Держав повідомляють один одного про будь-які істотні зміни, що відбулися в їх податкових законодавствах.