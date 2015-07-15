Данія і Швеція слідом за Великобританією відмовилися давати гроші Греції

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

За даними ЗМІ, чеський міністр фінансів Андрій Бабич також підтримує позицію Осборна.

Раніше міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн заявив, що буде блокувати будь-які спроби використовувати гроші платників податків країни для фінансової допомоги Греції.

Така реакція стала відповіддю на обговорення можливого залучення коштів ESM, зобов'язання за яким несуть усі 28 країн Євросоюзу

Нагадаємо, на саміті ЄС, який розпочався в неділю і завершився в понеділок вранці, були узгоджені принципи програми економії в Греції.

Країни ЄС нададуть Афінам фінансову підтримку в обмін на проведення грецькою владою низки болючих реформ.

Однак МВФ вважає, що єврозона повинна піти на полегшення боргового тягаря Греції, інакше третя програма фінансової допомоги буде марною.