ЄС виділить Греції 35 мільярдів євро допомоги

Як повідомляє Єврокомісія, "мандат Євросаміту, який відбувся 12-13 липня, допоможе мобілізувати до 2020 року понад 35 млрд євро для підтримки грецької економіки за умови виконання вимог, які були узгоджені Євросамітом".

Коментуючи такі плани, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Греція вже отримала міжнародного фінансування більше, ніж вся Європа від Плану Маршалла США після Другої світової війни.

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"За підсумками домовленостей Євросаміту Європейська комісія готова зробити подальші кроки, щоб допомогти Греції почати значний економічний підйом і дати запропонованим реформам кращий шанс: ці 35 млрд євро можуть допомогти Греції стати привабливим місцем для інвестицій і дати надію майбутньому поколінню. Цей новий старт для робочих місць, і зростання є внеском комісії", - наголосив президент ЄК.

Юнкер висловив сподівання, що Європейський парламент і держави-члени ЄС "зіграють свою роль, щоб ми могли швидко розблокувати гроші".

Нагадаємо, на саміті ЄС, який розпочався в неділю і завершився в понеділок вранці, були узгоджені принципи програми економії в Греції.

Країни ЄС нададуть Афінам фінансову підтримку в обмін на проведення грецькою владою низки болісних реформ.

Однак МВФ вважає, що єврозона повинна піти на полегшення боргового тягаря Греції, інакше третя програма фінансової допомоги буде марною.