Єврокомісія пропонує видати Греції 7 мільярдів кредиту на липень

Європейська комісія пропонує виділити Греції 7 мільярдів євро бридж-кредиту (короткострокового кредиту) для покриття фінансових потреб в липні за допомогою Європейського Фінансового Стабілізаційного Механізму (ЕФСМ).

Про це повідомляє грецьке видання Еkathimerini з посиланням на Reuters.

Документ, на який посилається Reuters, передбачає видачу бридж-кредиту строком на 3 місяці, який має бути погашеним ЕФСМ за рахунок коштів, які Греція візьме з фонду термінової допомоги єврозони. Взагалі ЕФСМ передбачає виплату 86 мільярдів євро термінової допомоги протягом наступних 3 років.

Пропозицію про бридж-кредит є спірним, оскільки Великобританія і Чеська Республіка були категорично проти його виділення.

Згідно пропозиції Єврокомісії, Греція отримає весь 7-мільярдний бридж-кредит одним платежем, що дозволить їй у понеділок викупити свої боргові облігації, які належать Європейському центральному банку і сплатити свій пропущений платіж за кредитом Міжнародного валютного фонду.

Пропозиція Єврокомісії, яка буде прийнята міністрами фінансів країн єврозони найпізніше в середу, передбачає видачу Греції короткострокового кредиту тільки за умови, що грецький парламент схвалить необхідні реформи.

Ці реформи передбачають збільшення податку на додану вартість доходів на 1 відсоток ВВП на рік, реформування пенсійної системи і зміцнення незалежності грецької бюро статистики.

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З метою прискорення видачі кредита, Єврокомісія, позичатиме гроші, дозволяє зробити це за допомогою закритого індивідуального розміщення короткостроковий боргових цінних паперів.