Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про кредитування малих та середніх підприємств

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 260 із 336 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Угода була підписана 24 грудня 2014 року в Києві.

У висновках Головного науково-експертного управління ВР зазначається, що умови залучення позики: сума кредиту – еквівалент 400 млн євро; ставка відсотків – Euribor+спред або Libor+спред, або фіксована ставка; пільговий період – 3 роки; загальний період погашення кредиту – 10 років, включаючи пільговий; валюта кредиту – євро та долар США.

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Проект є самоокупним, кошти будуть надаватися банкам-посередникам та кінцевим бенефіціарам на платній поворотній основі.

Реалізація проекту передбачає фінансування інвестиційних проектів кінцевих бенефіціарів коштами позики ЄІБ у розмірі не більше 50% вартості проекту. Фінансування решти 50% вартості субпроекту здійснюватиметься власними коштами банків-учасників або коштами кінцевих бенефіціарів. Очікується акумулювати фінансових ресурсів в обсязі до 800 млн євро.

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Угода передбачає залучення до реального сектора економіки довгострокових фінансових ресурсів; впровадження заходів з модернізації виробництв та збільшення ефективності виробничих потужностей; прискорення зниження енергоємності суб‘єктів господарювання і покращення платіжного балансу за рахунок зменшення імпорту енергоносіїв.