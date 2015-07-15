Путін дав добро на ліквідацію Міністерства у справах окупованого Криму

У Росії можна ліквідувати Міністерство у справах анексованого Криму, заявив прем'єр РФ Дмитро Медведєв на зустрічі з президентом Володимиром Путіним, передає ТАСС.

За словами глави кабміну, інтеграцію окупованого Криму в РФ в подальшому можна покласти на Мінекономрозвитку.

"Робота з подальшої інтеграції Криму... - ці завдання можна було б покласти на Міністерство економічного розвитку", - заявив Медведєв.

Читайте такожКримчани завалили окупаційну владу скаргами на затримку пенсій і зарплатТакож повідомляється, що прем'єр запропонував ввести до складу нелегітимних урядів окупованих Криму і Севастополя ряд федеральних заступників міністрів.

Президент Росії Володимир Путін погодився з пропозицією прем'єр-міністра Дмитра Медведєва про скасування міністерства.

Міністерство у справах окупованого Криму створювалося навесні 2014 року для забезпечення інтеграції півострова в російський правовий та економічний простір. Зокрема, відомство розробило Федеральну цільову програму розвитку анексованих Криму і Севастополя до 2020 року, її фінансування склало понад 700 млрд рублів.