Україна скоротила експорт товарів до Росії на 60%, імпорт - на 66%

Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-травня 2015 року становив 909,2 млн дол., що у 2,5 разу більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 364,7 млн дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

У січні-травні порівняно з аналогічним періодом попереднього року експорт товарів з України знизився на 35,9% - до 15,437 млрд дол., імпорт - на 38,8%, до 14,528 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,06 ( в січні-травні 2014 року - 1,02).

Згідно з повідомленням, зовнішньоторговельні операції у січні-травні проводилися з партнерами з 205 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС у січні-травні 2015 року, порівняно з січнем-травнем 2014 року, знизився на 33,5% - до 5,165 млрд дол., і становив 33,5% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС за цей період знизився на 25,6% - до 6,154 млрд дол., і становив 42,4% у загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію у січні-травні поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 60,3%, до 1,869 млрд дол., обсяг імпорту за цей період знизився на 66,3%, до 2387 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-квітня 2015 року становив 597,5 млн дол., що в 2,8 разу більше за показник за аналогічний період минулого року на рівні 215,7 млн дол.

За підсумками 2014 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України скоротився у 29 разів - до 468,3 млн дол.