Україна ввезла до Криму товарів на $375 мільйонів більше, ніж вивезла

Україна в січні-травні 2015 року поставила на територію вільної економічної зони «Крим» товарів на загальну суму 390,105 млн дол., що на 374,616 млн дол. більше обсягу поставок товарів із ВЕЗ «Крим» до інших регіонів нашої країни на рівні 15,489 млн дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У Держстаті нагадали, що з січня цього року застосовуються митні формальності, пов'язані з переміщенням товарів через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим» у рамках Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12 серпня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-травня 2015 року становив 909,2 млн. дол., що в 2,5 раза більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 364,7 млн дол.