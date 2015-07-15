Путін хоче, щоб Україна виплатила Росії $3 мільярди з кредиту МВФ

Росія очікує погашення викуплених нею євробондів України на 3 мільярди доларів у визначені терміни — у грудні 2015 року — з коштів, які країна отримає від МВФ.

Така позиція була озвучена в середу на зустрічі президента РФ Володимира Путіна з членами уряду, повідомляють РИА Новости.

Глава держави поцікавився у міністра фінансів Антона Силуанова, чи продовжить Україна отримувати кредити МВФ.

"Ситуація ж непроста, і нас це стосується", — сказав президент, уточнивши, про який розмір фінансової допомоги йде мова.

"По Україні в цілому підготовлена програма підтримки МВФ, загальний обсяг програми з урахуванням реструктуризації (боргу перед приватними кредиторами — ред.) — трохи більше 40 мільярдів доларів... Близько 5 мільярдів доларів США до кінця року для того, щоб виконати Україні свої зобов'язання", — сказав Силуанов.

"З них 3 мільярди — нам", — уточнив Путін.

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У свою чергу глава Мінфіну підтвердив, що дійсно в грудні настане термін погашення Україною євробондів на зазначену суму.

"Ми чекаємо погашення відповідно до графіку", — сказав Силуанов, зазначивши, що Мінфін знаходиться у взаємодії з українськими колегами.