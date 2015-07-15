Гонтарева розповіла, коли скасують валютні обмеження

Національний банк України скасує адміністративні обмеження на валютному ринку після досягнення Міністерством фінансів угоди з кредиторами про реструктуризацію частини зовнішнього боргу України.

Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

"Ми з Міжнародним валютним фондом уже створили програму скасування валютних обмежень. Наступне велике скасування обмежень буде після того, як наше Міністерство фінансів закінчить реструктуризацію боргу. Якщо в липні завершить – то в липні, якщо у вересні – то у вересні", - сказала вона.

За її словами, важливою умовою скасування Національним банком адміністративних обмежень є також прийняття парламентом у четвер, 16 липня, передбачених програмою МВФ законів, які відкриють шлях для отримання другого траншу в розмірі 1,7 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в червні прийняв рішення продовжити на три місяці, до 3 вересня 2015 року, дію низки обмежень на валютному ринку. Зокрема, НБУ продовжив до 3 вересня вимогу щодо обов'язкового продажу експортерами 75% валютної виручки, обмеження щодо 90-денного граничного терміну експортно-імпортних розрахунків та обмеження на купівлю банками безготівкової валюти за власними операціями до 0,1% регулятивного капіталу в день. Регулятор також продовжив обмеження на зняття готівкової валюти за депозитами до еквіваленту 15 тис. грн на добу і продажу готівкової валюти до еквіваленту 3 тис. грн на добу в одні руки. Після введення Нацбанком обмежень та отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 20,5-23,5 грн/дол. протягом останніх трьох місяців.